Алмас Идрисов назначен и.о. главного архитектора Челнов

Главный архитектор Набережных Челнов Василь Набиуллин, назначенный менее полугода назад, покинул занимаемую должность. Исполняющим обязанности главного архитектора города стал Алмас Идрисов.

По словам Василя Набиуллина, он ушел по собственному желанию.

«Без сожаления покидаю должность. Решил заняться более творческой работой, своими руками интересные проекты делать», — цитирует Набиуллина Chelny-biz.ru.

Он также рассказал, что планирует продолжить карьеру в автограде, но не уточнил, где именно.

Напомним, что в мае этого года главным архитектором Набережных Челнов стал 32-летний Василь Набиуллин. Он занял место Алмаса Идрисова, который, по словам мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева, сам попросился на отдых.