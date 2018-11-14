В Подмосковье арестовали «вора в законе» по прозвищу Саша Огонек

Подмосковная полиция задержала 56-летнего «вора в законе» Александра Окунева, известного как Саша Огонек. Суд отправил его под арест.

По данным пресс-службы подмосковного главка МВД, подозреваемый был задержан на трассе М-7 Москва — Казань — Уфа. Его иномарку остановили сотрудники уголовного розыска, ДПС и отряд спецназа.

«В ходе личного досмотра у злоумышленника был обнаружен и изъят сверток с веществом светлого цвета. По результатам исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством — героином массой около 4 граммов», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Отмечается, что за незаконное хранение наркотиков «вору в законе» грозит до 15 лет лишения свободы.