«Уфа» продлила контракт с Живоглядовым на два года

«Уфа» продлила контракт на два года с российским защитником Дмитрием Живоглядовым. Об этом сообщил «Известиям» генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов.

«Действительно, мы уже продлили контракт с Живоглядовым. Новое соглашение рассчитано на два года», — сказал Газизов.

Живоглядов выступает за «Уфу» с 2016 года. До этого защитник на протяжении одного сезона защищал цвета московского «Динамо».

В сезоне-2018/19 Российской Премьер-лиги 24-летний футболист принял участие в 8 матчах (7 — в основе), в которых не смог отметиться результативными действиями.

«Уфа» (14 очков) занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре РПЛ уфимский клуб сыграет на выезде с «Оренбургом» (24 ноября).