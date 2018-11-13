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УФАС Татарстана признало незаконной рекламу башкирского пива на «Газели» в Челнах

17:05, 13.11.2018
УФАС Татарстана признало незаконной рекламу башкирского пива на «Газели» в Челнах
Фото: realnoevremya.ru

Татарстанское управление ФАС сообщило о нарушении закона «О рекламе» в Набережных Челнах. В городе заметили «Газель» с рекламой башкирского пива «Шихан» на кузове.

Согласно материалам УФАС, московское ООО «Терция» должно прекратить «нарушение законодательства». Также антимонопольщики планируют возбудить дело об административном правонарушении.

Отмечается, что «Газель» с рекламой «Шихана» принадлежала уфимскому ООО «ТК «Алита». Однако компания перестала существовать в 2015 году. Она была присоединена к казанскому ООО «Фаблио», которое также потом было поглощено ООО «Терция», зарегистрированным в Москве.

Бизнес БашкортостанТатарстан
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