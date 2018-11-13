Минобрнауки РТ опровергло информацию «РоСТа» о малом количестве детсадов с русским языком в Челнах

Министерство образования и науки Республики Татарстан опровергло информацию «РоСТа» о нарушении прав детей в связи с малым количеством детских садов с русским языком в Набережных Челнах.



В ведомстве пояснили, что в автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад» родителям предлагается четыре варианта желаемого языка воспитания и обучения.

Когда родители выбирают желаемым языком воспитания и обучения для своего ребенка русский или татарский языки, система показывает только те детские сады, в которых воспитание и обучение проводится только на русском или только на татарском языках.

В Набережных Челнах таких детских садов соответственно 7 (русских) и два (татарских). При этом большинство детских садов (111 из 120) в Набережных Челнах имеют в своем составе и русские, и татарские группы, сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее «Родительское сообщество Татарстана «РоСТ» попросило прокурора Татарстана Илдуса Нафикова проверить управление образования Набережных Челнов. Авторы заявили, что получить образование только на родном русском языке можно лишь в 7 из 120 детских садов города.