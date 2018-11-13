Украинский боксер Усик: «Крым — тех людей, которые там живут и любят его»

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Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик из Украины ответил на вопрос о принадлежности Крыма.

«Как только у меня получается, с удовольствием езжу в Симферополь, потому что очень много моих друзей, моя сестра живет там, племянники мои, племянницы, кумовья, друзья. Это мой дом. Крым — Божий, я уже об этом говорил. Крым — тех людей, которые там живут, которые любят Крым, которые родились там», — ответил Усик.

Напомним, на прошедших выходных Александр Усик нокаутировал Тони Белью в восьмом раунде, защитив свой титул абсолютного чемпиона мира.