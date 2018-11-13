Рособрнадзор запретил прием документов в Прикамский социальный институт

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки сообщила о запрете приема в три негосударственных вуза.

Как рассказали в ведомстве, проверку не прошел Прикамский социальный институт, расположенный в Перми. Среди других частных вузов, которые лишились права принимать студентов, — Сибирская академия финансов и банковского дела и Северо-Кавказский Библейский институт евангельских христиан-баптистов.

Учебные учреждения не выполнили требования Рособрнадзора. Добавим, лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу ведомством и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Напомним, ранее Рособрнадзор сообщил, что самый высокий уровень подготовки среди учителей в школах России продемонстрировали преподаватели родного языка и родной литературы.