Пользователи соцсетей возмутились обложкой GQ с Сереной Уильямс, где ее признали «женщиной года»

Популярный американский журнал GQ начал подводить итоги года. В номинации «Женщина года» редакция назвала победительницей теннисистку Серену Уильямс.

Победительницу GQ объявил в оригинальном стиле, зачеркнув слово «мужчина» на обложке номера, добавив поверх него рукописное слово «женщина». Такой поступок издания вызвал непонимание у пользователей Twitter, которые сочли это оскорбительным по отношению к Уильямс.

Отметим, что в трех других номинациях победа досталась мужчинам.

Ранее Серену Уильямс оштрафовали на $17 тыс. за непристойное поведение в финальном матче US Open с японкой Наоми Осакой.

Напомним, американская теннисистка возглавляет топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes.