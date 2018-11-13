Шамиль Газизов: «Наше желание — выйти на европейский рынок»

Фото: Дмитрий Слезин

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в программе «Футбол России» рассказал о бюджете и амбициях клуба.

— У нас хороший бюджет для реализации наших задач. Я могу назвать: в районе миллиарда. Это позволяет нам довольно агрессивную политику вести по молодым игрокам. По известным — мы туда уже не дотягиваем, но по молодым можем вести агрессивную политику. Может приглашать их, раскручивать. Сама логистика клуба состоит в том, чтобы за счет вот этой модели работать: мы даем шанс людям раскрыться в своем клубе. Вот эта модель позволяет нам зарабатывать.

Наше желание — выйти на европейский рынок, потому что денег там намного больше. Внимания скаутов и бизнес-моделей больше. Если при прочих равных предложение от европейского клуба будет на меньшую сумму, чем российского… Мое мнение, что все равно нужно принимать предложение европейского клуба, надо отпускать туда.

Нужно когда-то сыграть все-таки в Лиге чемпионов. Если не мечтать об этом, то и заниматься футболом не имеет смысла. Сначала мечтали быть в ФНЛ — воплотили, потом мечтали попасть в РПЛ — воплотили, потом не вылететь — сделали, потом еврокубки — и это, в принципе, получилось», — рассказал Газизов.

