Дмитрий Азаров: «Сердцем я не могу принять решения в отношении «Лады»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в интервью «Известиям» ответил на вопрос о потенциальном возвращении «Лады» в КХЛ, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.



— Возвращение хоккейной «Лады» в КХЛ возможно в обозримом будущем?

— У лиги есть очень четкая позиция: «Найдете денег, спонсоров — пожалуйста, мы готовы рассмотреть. Возвращайтесь в лигу. Но деньги эти должны быть частными».

Я весной этого года, когда «Ладу» исключали из КХЛ, подтвердил финансирование клуба, я за него бился и со многими испортил отношения, в том числе в руководстве на федеральном уровне. Но главная проблема — отсутствие частных вложений в клуб. «Лада» в КХЛ на 70% финансировалась из регионального бюджета. Будем искать варианты, пытаться привлечь спонсоров, чтобы «Лада» смогла вернуться в КХЛ.

Но надо также учитывать, что лига будет сокращаться и дальше. Много разговоров о том, сколько клубов там должно играть. Как управленец я понимаю людей, которые стоят во главе КХЛ, понимаю, что они делают, понимаю логику их действий, но сердцем я не могу принять решения, которое состоялось в отношении «Лады», — рассказал губернатор.