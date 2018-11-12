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Наставник «Автодора» Сергей Мокин подал в отставку

13:35, 12.11.2018
Наставник «Автодора» Сергей Мокин подал в отставку
Фото: www.avtodor.ru

После третьего поражения подряд Сергей Мокин принял решение подать в отставку с поста главного тренера «Автодора», сообщает пресс-служба саратовской команды.

Готовить команду к ближайшим матчам будет 43-летний специалист Владимир Анциферов. С кандидатурой нового главного тренера клуб определится в ближайшее время.

В субботнем матче чемпионата Единой Лиги ВТБ против «Цмоки-Минск» на домашнем паркете «Автодор» уступил со счетом 95:99.

«Трудно объяснить, в чем причина таких разных половин в нашем исполнении. Нужен детальный анализ, а не по горячим следам. Матч полностью проигран мной. Беру ответственность за это поражение на себя», — сказал после той неудачи Мокин.

Напомним, что ранее «Автодор» расстался с американским защитником Маккензи Муром.

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