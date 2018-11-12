Ловчев: «Лучше бы эти игроки на поле показывали, как дерутся за болельщиков»

Легенда «Спартака» Евгений Ловчев после поражения команды в Уфе 0:2 отметил, что в стане красно-белых разлад:



«Можно сколько угодно говорить про переход с натурального на искусственное и наоборот. Факт — мастера играют на уровне вне зависимости от состояния поля. А тут Фернандо ошибается и в приеме мяча, и в передачах. То и дело Попов действует невпопад...



Это не от того, что поле плохое — от психологии. Когда команда в хорошем состоянии, игроки не получают таких карточек, как Попов после свистка судьи. Внутри команды нервотрепка. И она не сразу прекратится даже с приходом нового главного тренера», — считает ветеран.



«Спартак» не создал ничего (кроме удара Ханни в перекладину, разве что). Ощущение, что игроки просто ждут, когда же появится новый тренер.

Команда после финального свистка идет к спартаковской трибуне и благодарит людей. Знаете, лучше бы эти игроки на поле показывали, как дерутся за болельщиков», — добавил Ловчев.