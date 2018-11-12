Шамиль Газизов: «Мы были свежее, мы больше хотели победить»

Фото: Дмитрий Слезин

Генеральный директор клуба ФК «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал «Р-Спорту» победу его команды над московским «Спартаком»:



— «Уфа» играла и выглядела лучше, чем «Спартак». Мы были свежее, мы больше хотели победить, создали больше голевых моментов и выиграли справедливо, счет по игре. «Спартак» не удивил, в любом состоянии это сильный и опасный соперник. Просто сегодня он на нас попал, ведь на протяжении последних матчей «Уфа» выглядит хорошо. Сегодня был один из лучших матчей в сезоне, — отметил функционер.

После 14 тура ФК «Уфа» набрал 14 очков и занимает 14 место в турнирной таблице. 24 ноября уфимцы сыграют в Оренбурге против местных «горожан».