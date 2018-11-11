Роман Ротенберг: «У нас всегда в сборной все сильнейшие»

Первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба сборной Роман Ротенберг подвел итоги выступления россиян на Кубке Карьяла.

«Итоги положительные. Победили в турнире, две первые игры сыграли в очень высоком темпе, команда полностью выполнила указания тренерского штаба. Третья игра не удалась, есть над чем работать. Скоро уже следующий турнир, сезон длинный. Мы закладываем фундамент к чемпионату мира.



Не хочется переходить на оценки игрокам, но в целом команда играла здорово, друг за друга особенно первые две игры. Ребята показывали характер. В игре со шведами наши молодые ребята хорошо себя проявили. Есть пища для размышления.



Будут ли на Кубке Первого канала все сильнейшие? У нас всегда в сборной все сильнейшие. На каждый турнир вызываются самые сильные игроки. Только закончился Кубок Карьяла, мы, конечно, имеем стратегическое планирование, но сейчас начинается следующий этап подготовки — будем следить за всеми игроками», — приводит слова Ротенберга «Чемпионат».

Напомним, что Кубок Первого канала состоится в середине декабря.