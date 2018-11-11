Никита Королев завоевал «серебро» чемпионата России по плаванию

Фото: Фото предоставлено пресс-службой СК ВВС «Синтез»

Никита Королев на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Казани завоевал «серебро» на 50 м баттерфляем, преодолев дистанцию за 22.94 секунды. Всего 0.22 секунды пловец команды СК ВВС «Синтез» уступил чемпиону — Михаилу Вековищеву из Калужской области, — сообщила «Реальному времени» пресс-служба СК ВВС «Синтез».

Также отметим, что Эрнест Максумов, в рамках утренней программы, показал четвертое время дня на 1 500 м вольным стилем и отобрался в финальный заплыв, который пройдет завтра.

Завтра в Казани пройдет заключительный день соревнований.