Казанский рабочий стройки военного объекта на Камчатке рассказал о звонке из ФСБ

Четверо работников стройки военного объекта на Камчатке, которым не платят обещанную зарплату, покинули закрытый город Вилючинск. Среди них присутствует и электромонтажник из Казани Руслан Шамсутдинов.

Как пишет «Дождь», после отъезда казанцу позвонил мужчина, представившийся прокурором и спросил, где они находятся. Тот не ответил на его вопрос. На следующий день до него дозвонился некто, который представился сотрудником ФСБ.

«Сказал, что хочет поговорить и встретиться на нейтральной территории. Я ему объяснил, что опасаюсь за свою жизнь и здоровье, и поэтому отказываюсь», — рассказал электромонтажник.

Шамсутдинов добавил, что может поговорить с сотрудником ФСБ, когда вернется домой в Казань.

«Он сказал, что в Казани этим никто заниматься не будет», — сказал казанец.

Во время разговоров рабочим не рассказали подробности о целях звонков и предлагаемых встреч.

Ранее сообщалось, что примерно 70 рабочим, приехавшим на Камчатку в закрытый город Вилючинск строить военные объекты, не платят зарплату и угрожают полицией. Среди них есть два казанца. Один из них заявил, что въезд в город осуществляется по пропускам через КПП, однако его привезли в город на лодке без соответствующих документов. Рабочему обещали платить по 80 тыс. рублей, однако уже в первый месяц работы он не получил аванс.