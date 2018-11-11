В возрасте 74 лет скончался известный пермский историк Георгий Чагин

Профессор Пермского национального исследовательского университета, заведующий кафедрой древней и новой истории России Георгий Чагин скончался в возрасте 74 лет.

Как пишет «Коммерсантъ», Чагин был одним из главных специалистов региона по этнографии и этнологии. Он является автором 665 научных работ: монографий, научно-популярных книг, учебных пособий по истории и этнографии Урала и сопредельных территорий.

В 2016 году Чагин стал лауреатом Строгановской премии в номинации «за выдающиеся достижения в общественной деятельности».

Напомним, ранее на 34-м году жизни умер пермский уличный художник Александр Жунев.