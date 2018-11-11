Радий Хабиров посетил сельский клуб в Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров посетил репетицию кукольного спектакля «Три медведя» в сельском клубе Салаватского района.

В рамках рабочей поездки глава республики пообщался со школьниками, занятыми в спектакле. Подростки рассказали Хабирову, что одной из проблем села является старое здание клуба, построенное в 1895 году, в том числе «оно не приспособлено для творческих занятий и детских кружков».

Кроме того, по словам директора сельского клуба, из-за нехватки помещений занятия танцами и шахматная секция проходят одновременно, что доставляет неудобство детям.

В итоге Радий Хабиров пообещал дать поручение правительству выделить необходимые для строительства нового клуба в селе Мурсалимкино 50 млн рублей, пишет «Башинформ».

Напомним, ранее Радий Хабиров впервые коснулся истории с изнасилованием полицейскими своей коллеги в Уфе.