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Радий Хабиров посетил сельский клуб в Башкирии

11:00, 11.11.2018
Радий Хабиров посетил сельский клуб в Башкирии
Фото: glavarb.ru

Врио главы Башкирии Радий Хабиров посетил репетицию кукольного спектакля «Три медведя» в сельском клубе Салаватского района.

В рамках рабочей поездки глава республики пообщался со школьниками, занятыми в спектакле. Подростки рассказали Хабирову, что одной из проблем села является старое здание клуба, построенное в 1895 году, в том числе «оно не приспособлено для творческих занятий и детских кружков».

Кроме того, по словам директора сельского клуба, из-за нехватки помещений занятия танцами и шахматная секция проходят одновременно, что доставляет неудобство детям.

В итоге Радий Хабиров пообещал дать поручение правительству выделить необходимые для строительства нового клуба в селе Мурсалимкино 50 млн рублей, пишет «Башинформ».

Напомним, ранее Радий Хабиров впервые коснулся истории с изнасилованием полицейскими своей коллеги в Уфе.

ОбществоВласть Башкортостан
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