Франция вернула России рубашку со следами крови Александра II

Российскому послу во Франции Алексею Мешкову торжественно передали вещи императора Александра II, которые несколько лет назад были украдены.

Среди реликвий были окровавленная рубашка и жилет Александра II, в которые он был одет во время убийства 13 марта 1881 года, три платка с его инициалами, его форменный мундир и портрет, передает «РИА Новости».



Глава «Франко-российского альянса» Александр Трубецкой пояснил, что вдова императора Екатерина Долгорукова хранила его личные вещи у себя, впоследствии завещав их Свято-Николаевскому собору в Ницце. Тем не менее несколько лет назад они были украдены из собора.

По словам сотрудницы посольства, вернуть реликвии удалось лишь 9 ноября этого года после совместных с властями и правоохранительными органами Франции поисковых работ.

Накануне в Казани выставили на продажу монету с изображением царя Петра Алексеевича. Стоимость монеты составляет 1,7 млн рублей.