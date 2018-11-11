Новости общества

03:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Франция вернула России рубашку со следами крови Александра II

02:27, 11.11.2018
Франция вернула России рубашку со следами крови Александра II
Фото: commons.wikimedia.org

Российскому послу во Франции Алексею Мешкову торжественно передали вещи императора Александра II, которые несколько лет назад были украдены.

Среди реликвий были окровавленная рубашка и жилет Александра II, в которые он был одет во время убийства 13 марта 1881 года, три платка с его инициалами, его форменный мундир и портрет, передает «РИА Новости».

Глава «Франко-российского альянса» Александр Трубецкой пояснил, что вдова императора Екатерина Долгорукова хранила его личные вещи у себя, впоследствии завещав их Свято-Николаевскому собору в Ницце. Тем не менее несколько лет назад они были украдены из собора.

По словам сотрудницы посольства, вернуть реликвии удалось лишь 9 ноября этого года после совместных с властями и правоохранительными органами Франции поисковых работ.

Накануне в Казани выставили на продажу монету с изображением царя Петра Алексеевича. Стоимость монеты составляет 1,7 млн рублей.

ОбществоКультура
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты