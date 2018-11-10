В чемпионате России по плаванию на короткой воде спортсмены СК ВВС «Синтез» завоевали три медали

Чемпионат России по плаванию на короткой воде в Казани пересек свой экватор, подарив татарстанцам очередные заплывы и медали. Так, пловцы клуба водных видов спорта «Синтез» Александр Красных, Егор Куимов и Эрнест Максумов выиграли бронзу в эстафете 4х200 м вольным стилем.

Триумфатор личной дистанции 400 м вольным стилем Красных сумел выделиться и в эстафетном квартете. Как утром, так и в финальном заплыве он показал лучшие результаты: 1:45,06 и 1:42,26 соответственно.

Хорошую заявку на успех в финале 50 м баттерфляем оставил Никита Королев. В квалификации наш пловец показал четвертое время, 23.36, а в полуфинале улучшил его на 0,4 секунды, 22,96. Егор Куимов идет пока на 10-м месте и остается в резерве для участия в финальном заплыве, который пройдет завтра, сообщает пресс-служба СК ВВС «Синтез».