Трамп посмертно наградит медалью Элвиса Пресли

Президент США Дональд Трамп посмертно наградит Президентской медалью Свободы американского певца и актера Элвиса Пресли.



«Элвис Пресли показал американскую культуру миллиардам обожающих фанатов по всему миру. Элвис Пресли остается непоколебимой американской иконой спустя четыре десятилетия после смерти», — передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Белого дома.

Отмечается, что Пресли продал более 1 млрд записей, снялся во многих фильмах, а также служил в армии США почти два года, «несмотря на свою славу».

Кроме легендарного певца Трамп 16 ноября наградит филантропа Мириам Адельсон, сенатора Оррина Хэтча, бейсболиста Джорджа Хермана «Бейба» Рута младшего и других.

Медаль вручается за особый вклад в «безопасность или национальные интересы США, международный мир, культурные или другие значимые общественные или личные стремления».

Напомним, накануне президент РТ Рустам Минниханов вручил генеральному директору АО «ТАИФ» Альберту Шигабутдинову государственную награду Орден Почета. Награда вручается «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

