В Удмуртии чиновница Минфина подрабатывала под чужим именем – прокуратура
Прокуратура Удмуртии обнаружила сотрудницу республиканского Минфина, которая нелегально подрабатывала юристом. Чтобы скрыть вторую работу она пользовалась другим именем.
По данным прокуратуры УР, в компании, работающей в сфере здравоохранения, была оформлена знакомая чиновницы. Однако услуги оказывала сама сотрудница министерства. Также она лично получала деньги, говорится в сообщении надзорного ведомства.
По действующему законодательству, выполнение государственным служащим иной оплачиваемой работы допускается только с предварительного уведомления представителя нанимателя, при условии, что это не повлечет за собой конфликт интересов.
После проверки нарушительница уволилась.ОбществоВласть Удмуртия
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