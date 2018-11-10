В Удмуртии чиновница Минфина подрабатывала под чужим именем – прокуратура

Прокуратура Удмуртии обнаружила сотрудницу республиканского Минфина, которая нелегально подрабатывала юристом. Чтобы скрыть вторую работу она пользовалась другим именем.

По данным прокуратуры УР, в компании, работающей в сфере здравоохранения, была оформлена знакомая чиновницы. Однако услуги оказывала сама сотрудница министерства. Также она лично получала деньги, говорится в сообщении надзорного ведомства.

По действующему законодательству, выполнение государственным служащим иной оплачиваемой работы допускается только с предварительного уведомления представителя нанимателя, при условии, что это не повлечет за собой конфликт интересов.

После проверки нарушительница уволилась.