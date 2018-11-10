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МИД Австрии захотел сотрудничать с Россией в расследовании дела о шпионаже

21:10, 10.11.2018

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что австрийские власти надеются на сотрудничество с Россией в рамках расследования дела о шпионаже.

«Мы ожидаем от России сотрудничества для того, чтобы выяснить все обстоятельства (шпионской деятельности в пользу РФ – прим. ред.)», — сказала Кнайсль по итогам телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Шпионаж — недопустимое вмешательство во внутренние дела другого государства», — подчеркнула она.

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