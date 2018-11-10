В Казани из гостиницы «Мираж» эвакуировали более 50 человек

Пожарных вызвали из-за запаха гари, возникшего в результате неисправности в системе вентиляции. Пострадавших нет.



Сообщение о задымлении в отеле по улице Московская поступило в МЧС сегодня в 15.34, говорится в сообщении ГУ МЧС по Татарстану.

Отмечается, что персонал гостиницы самостоятельно эвакуировал 51 человека до прибытия спасателей. В итоге сотрудники МЧС обследовали здание, но не обнаружили очагов возгорания.

По предварительным данным, запах гари появился из-за неисправности в системе вентиляции.