Андрей Назаров: «Раньше об „Автомобилисте“ даже не вспоминали, теперь много говорят. Надо привыкать»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров дал комментарий о скандальной ситуации вокруг разглашения зарплат екатеринбургского «Автомобилиста», а так же пообещал вернуть молодых хоккеистов из Самары.



«Если о клубе говорят, это хорошо, значит, он представляет определенный интерес. Раньше об „Автомобилисте“ не вспоминали, теперь много пишут и говорят. Просто надо ко всему этому привыкнуть и не обращать внимания.



Командированные в фарм-клуб игроки? Не хочется раньше времени собирать яблоки. Давайте дадим им созреть. Они здесь обязательно появятся, потому что они талантливые хоккеисты», – сказал Назаров пресс-службе «Нефтехимика».