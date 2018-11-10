Новости спорта

18:24 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Андрей Назаров: «Раньше об „Автомобилисте“ даже не вспоминали, теперь много говорят. Надо привыкать»

18:08, 10.11.2018
Андрей Назаров: «Раньше об „Автомобилисте“ даже не вспоминали, теперь много говорят. Надо привыкать»
Фото: twitter.com

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров дал комментарий о скандальной ситуации вокруг разглашения зарплат екатеринбургского «Автомобилиста», а так же пообещал вернуть молодых хоккеистов из Самары.

«Если о клубе говорят, это хорошо, значит, он представляет определенный интерес. Раньше об „Автомобилисте“ не вспоминали, теперь много пишут и говорят. Просто надо ко всему этому привыкнуть и не обращать внимания.

Командированные в фарм-клуб игроки? Не хочется раньше времени собирать яблоки. Давайте дадим им созреть. Они здесь обязательно появятся, потому что они талантливые хоккеисты», – сказал Назаров пресс-службе «Нефтехимика».

СпортХоккей Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты