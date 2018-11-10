Новости общества

18:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Бречалов назначен зампредседателя комиссии правительства РФ по развитию МСП

17:37, 10.11.2018
Бречалов назначен зампредседателя комиссии правительства РФ по развитию МСП
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Глава Удмуртии Александр Бречалов стал зампредседателя комиссии Кабмина по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства.

Возглавляет комиссию первый вице-премьер РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает пресс-служба главы Удмуртии со ссылкой на распоряжение правительства.

Бречалов в составе комиссии будет рассматривать и готовить предложения по реализации решений президента РФ в области развития МСП, определять меры господдержки и повышать ее эффективность.

Правительственная комиссия по развитию МСП является постоянно действующим органом.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении доступности программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса.

ОбществоВласть Удмуртия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты