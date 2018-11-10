Подозреваемый в шпионаже военный работал в Минобороны Австрии

Подозреваемый в шпионаже в пользу России австрийский офицер работал в Министерстве обороны в Вене.

«Хотя предполагаемый шпион — человек из Зальцбурга, он не служил в Зальцбургском гарнизоне или подчиненном офисе, а работал непосредственно в Минобороны в Вене»,— пишет Profil.



Офицер не занимал высокий пост в министерстве, но имел доступ к телефонным базам, внутренним системам связи и реестрам. По данным издания, военный вел шпионскую деятельность с 1998 года.

Ранее СМИ сообщили о задержании полковника австрийской армии в отставке по подозрению в шпионаже в пользу России. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вызвала представителя РФ и отменила поездку в Россию. В свою очередь, российское Министерство иностранных дел России выразило протест послу Австрии Йоханнесу Айгнеру.

Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с Карин Кнайсль отметил неприемлемость выдвижения публичных бездоказательных обвинений в ситуации с экс-полковником ВС Австрии.