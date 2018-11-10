Минтруд объяснил «лишение» работающих пенсионеров социальных пенсий

Пенсионерам, получающим социальную пенсию, прекращают ее выплату при трудоустройстве. Выдача пенсии возобновляется только после увольнения. Соответствующий проект приказа подготовил Минтруд России.

Однако приказ ведомства носит технический характер, поскольку социальную пенсию по старости уже давно платят только неработающим россиянам, пишет «Российская газета» со ссылкой на ведомство.

При этом документ подготовлен для реализации поправок, внесенных в пенсионное законодательство в октябре этого года и во исполнение постановления Конституционного суда России.



Согласно документу, социальную пенсию могут также получать молодые люди до 23 лет, которые учатся в иностранном вузе и потеряли кормильца.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты заявили, что правительство не планирует изменять формулу расчета страховых пенсий. До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова говорила, что кабмину придется отказаться от балльной пенсионной системы. Ранее СМИ сообщили, что правительство планирует изменить формулу расчета пенсий.