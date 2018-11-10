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Александр Пуцко: «Очень жду встречи со «Спартаком», нам нужно набирать три очка»

10:15, 10.11.2018
Александр Пуцко: «Очень жду встречи со «Спартаком», нам нужно набирать три очка»
Фото: vk.com/ufafc

Защитник «Уфы» Александр Пуцко в интервью «Реальному времени» рассказал о своих ожиданиях от матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Тяжело сравнить, какой «Спартак» сильнее. Если он стал в том году чемпионом, значит, неплохая команда подобралась там. Не знаю, что сейчас происходит в «Спартаке», потому что не нахожусь там. Мне тяжело ответить, почему там такие решения.

«Уфа» играет в более оборонительный футбол, но тоже старается идти в атаку, но чтобы баланс был между защитой и нападением. Естественно, очень жду матча с «красно-белыми». Но независимо от того, «Спартак» это или другая команда, нам нужно набирать три очка. Мы внизу турнирной таблицы, поэтому нам нужны победы. Неважно, кто соперник, настрой будет боевой!» — приводит слова Пуцко «Реальное время».

Напомним, матч между «Уфой» и «Спартаком» пройдет завтра, 11 ноября, в 14.00 по мск.

СпортФутбол Башкортостан
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