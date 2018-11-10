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В Вахитовском районе Казани не будет света 10 и 11 ноября

04:29, 10.11.2018
В Вахитовском районе Казани не будет света 10 и 11 ноября
Фото: pxhere.com

В выходные, 10 и 11 ноября, в некоторых домах Вахитовского района Казани временно отключат электричество.

Согласно данным мэрии Казани, отключения будут происходить по следующему графику 10 и 11 ноября:

  • С 8.00 до 13.00 по ул.Коротченко, 14, 26; ул.Саид-Галеева, 25.
  • С 11.00 до 14.00 по ул.Профсоюзная, 25/15, ул.Пушкина, 15, 17, ул.Университетская, 17а.
  • С 14.00 до 18.00 по ул.К.Маркса, 71а.

Отмечается, что отключения связаны с плановым ремонтом линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

Ранее электричество отключали в Вахитовском, Приволжском и Советском районах Казани.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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