В Вахитовском районе Казани не будет света 10 и 11 ноября
В выходные, 10 и 11 ноября, в некоторых домах Вахитовского района Казани временно отключат электричество.
Согласно данным мэрии Казани, отключения будут происходить по следующему графику 10 и 11 ноября:
- С 8.00 до 13.00 по ул.Коротченко, 14, 26; ул.Саид-Галеева, 25.
- С 11.00 до 14.00 по ул.Профсоюзная, 25/15, ул.Пушкина, 15, 17, ул.Университетская, 17а.
- С 14.00 до 18.00 по ул.К.Маркса, 71а.
Отмечается, что отключения связаны с плановым ремонтом линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.
Ранее электричество отключали в Вахитовском, Приволжском и Советском районах Казани.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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