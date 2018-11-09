Профессор КФУ обещал Татарстану холодную неделю без снега

Зима в Татарстан придет с опозданием в 10 дней, а среднесуточные температуры с 10 ноября будут на 4-5°С ниже климатической нормы.

«Зима начинается тогда, когда происходит переход среднесуточных температур рубежа в ноль градусов в сторону понижения. То есть когда среднесуточные температуры становятся отрицательными. Такой переход должен быть к 1 ноября, но этого не случилось», — цитирует пресс-служба КФУ профессора университета Юрия Переведенцева.

Отмечается, что понижение температуры до –5°С ожидается в ночь с 9 на 10 ноября. Похолодание вплоть до следующего четверга, обусловлено нахождением территории республики на южной периферии антициклона.

«Ближайшая неделя будет антициклональной, холодной, зимней. Без снега, что плохо для сельского хозяйства», — добавил профессор.



В период с 10 по 15 ноября днем температура воздуха будет опускаться до –4°С, а ночью — до –8°С.

Напомним, в октябре эксперты отмечали аномально теплую погоду в Казани.