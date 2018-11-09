Суд признал банкротом «Русский национальный банк»

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд признал банкротом лишенный лицензии ростовский «Русский национальный банк».

«Открыть в отношении ООО «Русский национальный банк» конкурсное производство сроком на один год. Утвердить конкурсным управляющим государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», — следует из сообщения в картотеке дел Арбитражного суда Ростовской области.

Напомним, Банк России приказом от 6 июня 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Русского национального банка».

Ранее сообщалось, что в сентябре временная администрация по управлению «Русским национальным банком» во время обследования его финансового состояния выявила операции, направленные на вывод активов.