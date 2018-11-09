В сентябре уровень безработицы в России достиг исторического минимума

По итогам сентября уровень безработицы достиг исторического минимума — 4,7%.



«Уровень безработицы в сентябре достиг исторического минимума (4,7% с устранением сезонности). Реальные заработные платы продолжают расти высокими темпами (по предварительной оценке Росстата, в сентябре и в третьем квартале в целом на 7,2% в годовом выражении)», — говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина экономики».

Отмечается, что численность занятого населения с исключением сезонного фактора в сентябре продолжила рост (на 30 тыс. человек), в то время как общая численность безработных второй месяц подряд продемонстрировала снижение (на 68 тыс. человек с очисткой от сезонности в сентябре). В результате численность рабочей силы с исключением сезонности изменилась незначительно, снизившись на 38 тыс. человек (-0,1% месяц к месяцу).

Ранее Республика Татарстан заняла седьмое место в рейтинге российских регионов с самым низким уровнем безработицы.