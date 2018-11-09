В российском футболе могут вернуть налог на иностранных тренеров, включая ассистентов

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович рассказал о планах вернуть налог на иностранных тренеров.

«Есть намерение предложить снова ввести налог на тренеров, но не только на главных, но и на помощников. У иностранцев и помощники-иностранцы. А это, как правило, 5—6 человек. Посмотрел на штаб Олега Кононова. Удивился. Он хоть и российский специалист, но, к большому сожалению, его штаб состоит в большинстве своем из иностранцев. Надо с этим заканчивать. Клубы, которые развивают футбол, должны готовить и тренеров», — сказал Гершкович.

Ранее налог действовал только на иностранных главных тренеров. С 2013 по 2015 год клубы Премьер-лиги платили по 5 миллионов рублей, а клубы ФНЛ — по 2,5 миллиона.

При этом Гершкович отметил, что выступит с предложением по налогу только после того, как наступит ясность с новым главой РФС.