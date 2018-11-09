Глава МИД Австрии допустила осложнение отношений Вены и Москвы

Фото: en.wikipedia.org / Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres

Глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль допустила осложнение отношений Москвы и Вены в случае подтверждения информации о бывшем полковнике австрийских Вооруженных сил.

«Если эти подозрения подтвердятся, это может вызвать серьезную напряженность для двусторонних отношений Австрии и России», — приводит ее слова Австрийское агентство печати.

Ранее издание Kronen Zeitung сообщило о задержании полковника австрийской армии в отставке по подозрению в шпионаже в пользу России. Эту информацию подтвердил официальный представитель Минобороны Австрии Михаэль Бауэр.

В связи с этим министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вызвала российского представителя и отменила поездку в Россию.