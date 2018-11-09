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Центр удмуртской культуры площадью почти 6 тысяч квадратных метров построят в Ижевске

10:27, 09.11.2018
Центр удмуртской культуры площадью почти 6 тысяч квадратных метров построят в Ижевске
Фото: udmurt.ru

В Ижевске построят современное здание площадью 5 800 квадратных метров для Центра удмуртской культуры.

Как сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, на следующей неделе завершится прием заявок на аукцион по его проектированию, передает пресс-служба кабмина.

«Это будет большое современное здание площадью 5 800 квадратных метров, где смогут разместиться наши творческие коллективы, где можно будет создать общественные пространства для проведения культурных мероприятий, деловых встреч. Для нас это очень важно, и мы сделаем всё для реализации этого проекта», — отметил премьер.

Ранее сообщалось, что здание построят в центре города на месте бывшего здания драмтеатра, которое планируется снести.

Общество Удмуртия
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