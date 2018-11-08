«Лада» отправила в «Югру» Семена Валуйского

Хоккейный клуб «Лада» произвел обмен с «Югрой», сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

Нападающий Семен Валуйский отправился в Ханты-Мансийск в обмен на денежную компенсацию. В текущем сезоне хоккеист выступал за тольяттинский клуб в четырех матчах, но набранными очками не отметился.

В последнем своем поединке «Лада» обыграла новокузнецкий «Металлург» со счетом 4:2. Волжане занимают первую строчку в турнирной таблице чемпионата Высшей хоккейной лиги, набрав в 21 матче 36 очков.

12 ноября «Лада» на чужом льду сыграет с питерской командой «СКА-Нева», отстающей от волжан на шесть очков.

