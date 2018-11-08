Наставник «Автодора» Сергей Мокин: «Боролись как могли, отдали все силы»

Главный тренер «Автодора» Сергей Мокин после поражения в выездном матче Кубка ФИБА-Европа от «Ирони» (86:104) так прокомментировал игру своих подопечных:



«Мы проводили пятую подряд игру на выезде, что достаточно сложно. Боролись как могли, отдали все силы. Претензий по самоотдаче ни к кому из ребят у меня нет. Если ЦСКА до этого атаковал против нас из-за дуги с процентом 56, то «Ирони» продемонстрировал еще более высокую точность дальних бросков — 63%. Причем хозяева забивали трехочковые с любой дистанции, через руки и даже с фолами. Конечно, сказалось и отсутствие Бьюфорда, который не смог помочь нам из-за недомогания. В ближайших играх приложим все усилия, чтобы реабилитироваться за неудачу в Израиле», — сказал наставник саратовцев.