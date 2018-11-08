Итоги дня: стрельба в Калифорнии, бесплатные парковки в Казани и обвинение уфимским полицейским

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 8 ноября.

Сегодня в результате стрельбы в баре города Таузанд-Окс (штат Калифорния) погибли 13 человек, в том числе офицер полиции и сам стрелок. Неизвестный вооруженный человек произвел около 30 выстрелов. В баре находилось несколько сотен человек, там проходила вечеринка для студентов.

Госдума в первом чтении приняла закон, запрещающий военным, служащим по контракту, публиковать в интернете информацию о себе или сослуживцах. Так, им запретят выкладывать фото, видео, геотеги, которые позволят раскрыть их местоположение, публиковать любую информацию о деятельности подразделений, в которых они проходят службу. По мнению Минобороны, законопроект направлен на усиление безопасности.

Госкорпорация «Ростех» подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении казанского завода «Радиоприбор», «Альметьевского завод «Радиоприбор» и «Казанского электротехнического завода». Татарстан оценил подготовленные к продаже активы в 2,6 млрд рублей. В обмен на эти акции «Ростех» планирует отдать правительству Татарстана 2,6% акций КАМАЗа. Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Следственный комитет Башкирии предъявил обвинение трем бывшим полицейским по факту группового изнасилования дознавателя в Уфе. Судебно-медицинская экспертиза установила, что на теле потерпевшей имеются телесные повреждения, характерные для данных преступлений. На данный момент подозреваемые арестованы.

Госсовет Татарстана одобрил проект закона «О регулировании отдельных вопросов в области организации дорожного движения в Республике Татарстан», запрещающего размещать платные парковки на территориях, прилегающих к зданиям, в которых размещены образовательные организации (в том числе дошкольные), медицинские учреждения, органы госвласти, органы местного самоуправления и т.д. Пользоваться платными парковками безвозмездно можно будет по воскресеньям и в праздничные дни. По будням и по субботам за парковку можно не платить в ночное время, а именно с 21.00 до 7.00. Кроме того, пользоваться парковками бесплатно смогут инвалиды, при условии, что у них будет установлен соответствующий знак «Инвалид».