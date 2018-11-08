В Удмуртии мужчина, насмотревшись фильмов-боевиков, убил молодого биатлониста

В Удмуртии на скамье подсудимых за убийство спортсмена-биатлониста из хулиганских побуждений оказался 27-летний мужчина.

По данным следствия, инцидент произошел в августе 2017 года в одной из деревень Можгинского района Удмуртии. Преступник, надев черную балаклаву на голову, напал с ножом на молодого человека во дворе частного дома. Раненый сумел скрыться в здании, где вместе со своей девушкой попытался удержать входную дверь, но позже от полученный ранений скончался.

Злоумышленник ворвался в дом, связал девушку, посадил ее в машину, погрузил в салон тело убитого мужчины и пытался уехать с места происшествия в лес. Однако автомобиль застрял на проселочной дороге, в результате чего девушка смогла сбежать и обратиться в полицию

Позже злоумышленника задержали. Во время следствия в его квартире силовики нашли множество видеокассет с сериалами-боевиками с насильственными сюжетами и сценами, которые он неоднократно просматривал. Стоит отметить, что преступник был признан вменяемым.

К слову, погибшим оказался молодой спортсмен-биатлонист, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, выступавший за сборную команду Тюменской области, рассказали в республиканском СУ СКР.



Верховным судом Удмуртии убийца был приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Напомним, ранее в Пермском крае осудили преступника, который 6 лет скрывался в Татарстане с чужим паспортом.