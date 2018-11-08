Пермские власти тестируют систему распознавания лиц в школе

В пермской школе «Мастерград» в тестовом режиме заработала система распознавания лиц учащихся.

Инновация реализуется в рамках проекта региональных властей «Умная школа. Безопасная школа». По словам министра образования края Раисы Кассиной, таким образом посторонние не смогут проникнуть в школу по карте ученика.

«Система срабатывает верно в 98% случаев. Ее можно применять. А вопрос хранения биометрических данных был решен просто: родители каждого ребенка подписали соответствующее разрешение», — приводит слова министра «Коммерсант».

Эксперимент продлится до конца года. Выводы об эффективности использования системы будут сделаны позже, добавили в мэрии.

Напомним, в нескольких школах Татарстана до конца года могут ввести систему распознавания лиц.