Умер лауреат премии «Оскар» за музыку к фильму «История любви» Франсис Ле

В возрасте 86 лет умер французский композитор Франсис Ле.

«С огромной болью я узнал о смерти Франсиса Ле, изумительного музыканта и композитора из Ниццы, который запомнился нам музыкой к фильмам «Мужчина и женщина» и «История любви»» — написал на своей странице в Twitter мэр Ниццы Кристиан Эстрози.



Франсис Ле родился в 1932 году в Ницце. Он сочинял песни для Эдит Пиаф, Жюльетт Греко, Ива Монтана, Мирей Матье и Джонни Холлидея. Его песни исполняли Том Джонс, Фрэнк Синатра и Элла Фицджеральд. Франсис Ле стал лауреатом премии «Оскар» 1970 года за музыку к американскому фильму «История любви».

Напомним, что в среду в возрасте 90 лет умер российский и французский художник Оскар Рабин.