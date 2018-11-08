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Страховщикам разрешили не раскрывать подпавших под санкции акционеров

06:27, 08.11.2018
Страховщикам разрешили не раскрывать подпавших под санкции акционеров
Фото: minsvyaz.ru

Правительство РФ разрешило страховым компаниям не раскрывать информацию о составе и структуре владельцев, если в отношении акционера, который имеет контрольный пакет или владеет значительной частью компании, или в отношении членов или участников введены санкции.

Согласно постановлению, страховщик может не раскрывать состав владельцев вообще или делать это в ограниченном объеме. При этом он должен уведомить Банк России об этом решении.

Ранее Министерство финансов России из-за санкций рекомендовало страховым брокерам сократить платежи в долларах и евро и увеличить долю платежей в рублях при перестраховании рисков за рубежом.

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