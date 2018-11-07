Итоги дня: увольнение замглавы МВД Башкирии, бассейны с подогревом в Казани и концепция экорайона

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 7 ноября.

Президент России Владимир Путин отстранил от должности замминистра внутренних дел Башкирии генерала Виктора Михайлова. Увольнение произошло на фоне скандала в Уфе, где трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.



Министр спорта России Павел Колобков в ходе II Отраслевого форума по государственно-частному партнерству (ГЧП) «Инвестиции в индустрию спорта», который прошел сегодня в Казани, заявил, что вернуть пиво на футбольные стадионы возможно. По его словам, прямой взаимосвязи между продажами пива и беспорядками на стадионах нет. На том же мероприятии президент Татарстана Рустам Минниханов предложил построить на берегу Казанки открытые бассейны с подогревом.

В Казанской ратуше сегодня объявили победителя открытого международного конкурса на разработку концепции и мастер-плана экорайона на территории Кировского района Казани. Им стал российско-британско-французский консорциум Knight Frank. Для строительства района организуют еще один международный открытый конкурс.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение границы гражданами «страны-агрессора» (так на Украине называют Россию, — прим. ред.). За незаконное пересечение госграницы нарушителю будет грозить лишение свободы на срок до 3 лет, повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц — до 5 лет. За пересечение границы с применением оружия будут сажать на срок до 8 лет.

Сегодня стало известно, что скоростная автодорога Москва — Нижний Новгород — Казань в Татарстане пройдет через шесть муниципальных районов. Она будет пролегать по территории Кайбицкого, Апастовского, Верхнеуслонского, Камско-Устьинского, Лаишевского и Пестречинского районов, а ее протяженность в пределах республики составит 133 км.