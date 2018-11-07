«Тосно» начал погашать долги перед футболистами

«Тосно» начал погашать долги по зарплатам перед бывшими игроками команды, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией. Напомним, что клуб из Ленинградской области ранее был расформирован из-за отсутствия источников финансирования.

«Тосно» частично начал погашать долги перед футболистами. Шесть игроков получили по две-три зарплаты — по 520 тысяч и 780 тысяч рублей соответственно. У всех с учетом премиальных месячные зарплаты составляли около миллиона рублей. Выплатили оклады за минусом налогов. Непонятно, кто выплачивает эти деньги, но главное, что долги стали погашать», — сообщает Р-Спорт.