Зоран Лукич: «Я был бы доволен победой с разницей даже в одно очко»

В пятом игровом раунде Лиги чемпионов «Нижний Новгород» обыграл дома французский «Ле-Ман» — 85:71, сообщает пресс-служба нижегородцев.

Главный тренер БК «Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал игру своих подопечных:

— Очень важная победа для нас. Были в этом матче и хорошие, и плохие моменты, и множество деталей, которые влияли на происходящее на паркете. К примеру, сегодня вышел новый игрок Даррин Говенс, которого еще только предстоит правильно вписать в игру. Тот же Крис Черапович пропустил полтора месяца, вообще не работал с командой все это время, и должен пройти какой-то период, прежде чем он снова начнет читать игру как раньше.

Учитывая все это, я был бы доволен победой с разницей даже в одно очко. Главное, что мы контролировали игру и не растеряли свое преимущество, как это было в предыдущих четырех матчах.

Появление нового разыгрывающего добавило сил команде. Появление Говенса очень помогло, и сам он еще должен прибавить.

Уже завтра с утра возвращаемся к работе, потому что сейчас нужно постепенно подключать к тренировкам наших травмированных и возвращать их в игровой тонус, — сказал наставник.