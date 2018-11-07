В Приморье выбросили на свалку надгробия героев СССР — видео

В Приморье выбросили на свалку надгробия героев Советского Союза, погибших 2 и 15 марта 1969 года во время советско-китайского конфликта на острове Даманский. Соответствующее видео опубликовала «Лента.ру».

На надгробиях есть фамилии начальника погранзаставы Лаврентия Григорьева, старших лейтенантов Льва Маньковского и Николая Буйневича, а также героев Советского Союза старшего лейтенанта Ивана Стрельникова и полковника Демократа Леонова.



Отмечается, что фамилии и внешний вид надгробий полностью соответствуют мемориалу с братской могилы героев Даманского в Дальнереченске.

Ранее сообщалось, что часть тротуара в Ульяновске замостили фрагментами надгробных плит. Работы провело местное похоронное бюро, решившее таким образом облагородить территорию вокруг себя.