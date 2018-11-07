Новости происшествий

16:38 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Приморье выбросили на свалку надгробия героев СССР — видео

15:44, 07.11.2018
В Приморье выбросили на свалку надгробия героев СССР — видео
Фото: ru.wikipedia.org

В Приморье выбросили на свалку надгробия героев Советского Союза, погибших 2 и 15 марта 1969 года во время советско-китайского конфликта на острове Даманский. Соответствующее видео опубликовала «Лента.ру».

На надгробиях есть фамилии начальника погранзаставы Лаврентия Григорьева, старших лейтенантов Льва Маньковского и Николая Буйневича, а также героев Советского Союза старшего лейтенанта Ивана Стрельникова и полковника Демократа Леонова.

Отмечается, что фамилии и внешний вид надгробий полностью соответствуют мемориалу с братской могилы героев Даманского в Дальнереченске.

Ранее сообщалось, что часть тротуара в Ульяновске замостили фрагментами надгробных плит. Работы провело местное похоронное бюро, решившее таким образом облагородить территорию вокруг себя.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты