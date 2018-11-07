Суд оштрафовал 50-летнего жителя Тольятти за экстремистское видео в соцсетях

Прокуратура Автозаводского района Тольятти выявила факт распространения экстремистских материалов в социальных сетях.

Как рассказали в надзорном ведомстве, 50-летний житель города на своей странице в соцсети «Вконтакте» разместил видеозапись, которая по решению новосибирского суда признана экстремистским материалом, направленным на возбуждение ненависти, вражды к определенной социальной группе.

Размещенный контент находился в свободном доступе. По данному факту прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении.

В результате мужчина был оштрафован на 1000 рублей. Экстремистские материалы из публичного доступа в настоящее время удалены.

Напомним, ранее в Башкирии по требованию прокуратуры были заблокированы 65 сайтов, на которых содержались экстремистские материалы.