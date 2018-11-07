Fox News спрогнозировал победу демократов на промежуточных выборах в палату представителей США

Телеканал Fox News прогнозирует победу представителей Демократической партии на промежуточных выборах в палату представителей конгресса США.

Отмечается, что демократы могут получить контроль над палатой представителей впервые за восемь лет.

По данным телеканала, таким образом «будет нанесен серьезный урон законодательной повестке» президента США Дональда Трампа.

Официальные результаты выборов ещё не опубликованы. Прогноз телеканала основан на расчете предварительных итогов голосования в разных штатах.



Ранее руководство социальной сети Twitter заблокировало более 10 тыс. учетных записей пользователей из-за призывов бойкотировать промежуточные выборы в США 6 ноября. При этом сообщения публиковались от имени сторонников Демократической партии.