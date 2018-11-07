В Тамбовской области в результате пожара погибли шесть человек

Шесть человек стали погибли при пожаре в частном жилом доме в Тамбовской области.

По информации собеседника ТАСС в экстренных службах региона, пожар произошел в Сосновском районе в населенном пункте Сосновка.

В Главном управлении МЧС по Тамбовской области сообщили, что пожар на данный момент ликвидирован.



«По предварительным данным, к возникновению пожара привело неосторожное обращение с огнем», — рассказал источник агенства в правоохранительных органах.

На месте происшествия ведутся следственные действия.

Накануне восемь человек, среди которых шестеро детей,погибли в результате пожара в частном доме в городе Юрга Кемеровской области. К возгоранию могло привести короткое замыкание электропроводки.